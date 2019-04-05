Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Лестер
Эвертон
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Бернли
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд 32 46
9 Лестер  32 44
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл 32 35
15 Брайтон  31 33
16 Саутгемптон 31 33
17 Бернли 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 32 14
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Новости партнеров

Агент Лукаку: Ромелу нравится Серия А

Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, рассказал, что форвард открыт к различным вариантам будущего:

– Для Лукаку это второй сезон в "МЮ", и по его окончании у него будет оставаться еще три года по контракту. Время покажет, но ему нравится знакомиться с новой культурой и новым футболом.

За свою карьеру Ромелу надеется поиграть в различных странах, потому что ему хотелось бы иметь возможность сказать своим детям: "Я побеждал здесь, здесь и там, я был очень хорошим игроком во всех чемпионатах топ-уровня". Поэтому посмотрим, он открыт к различным вариантам будущего, но в данный момент мы не касаемся этой темы, потому что сезон находится на важной стадии.

Ему нравится Италия. В детстве он следил за итальянской лигой. Сегодня каждый уверен в том, что премьер-лига – лучшая в мире, но много лет назад лучшей была Серия А, молодые футболисты мечтали там выступать.

Источник: Sky Sports
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:39
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#1  jeck324  jeck324 (Сегодня, 17:14)
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Болеет за:
«Спартак»
В Интер его.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
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