Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл
|32
|35
|15
|Брайтон
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|32
|14
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Агент Лукаку: Ромелу нравится Серия А
Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, рассказал, что форвард открыт к различным вариантам будущего:
– Для Лукаку это второй сезон в "МЮ", и по его окончании у него будет оставаться еще три года по контракту. Время покажет, но ему нравится знакомиться с новой культурой и новым футболом.
За свою карьеру Ромелу надеется поиграть в различных странах, потому что ему хотелось бы иметь возможность сказать своим детям: "Я побеждал здесь, здесь и там, я был очень хорошим игроком во всех чемпионатах топ-уровня". Поэтому посмотрим, он открыт к различным вариантам будущего, но в данный момент мы не касаемся этой темы, потому что сезон находится на важной стадии.
Ему нравится Италия. В детстве он следил за итальянской лигой. Сегодня каждый уверен в том, что премьер-лига – лучшая в мире, но много лет назад лучшей была Серия А, молодые футболисты мечтали там выступать.
Источник: Sky Sports
– Для Лукаку это второй сезон в "МЮ", и по его окончании у него будет оставаться еще три года по контракту. Время покажет, но ему нравится знакомиться с новой культурой и новым футболом.
За свою карьеру Ромелу надеется поиграть в различных странах, потому что ему хотелось бы иметь возможность сказать своим детям: "Я побеждал здесь, здесь и там, я был очень хорошим игроком во всех чемпионатах топ-уровня". Поэтому посмотрим, он открыт к различным вариантам будущего, но в данный момент мы не касаемся этой темы, потому что сезон находится на важной стадии.
Ему нравится Италия. В детстве он следил за итальянской лигой. Сегодня каждый уверен в том, что премьер-лига – лучшая в мире, но много лет назад лучшей была Серия А, молодые футболисты мечтали там выступать.
Источник: Sky Sports
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