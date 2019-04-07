Хосеп Гвардиола: выиграть четыре трофея за сезон почти невозможно

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола скептически говорит о шансах "горожан" выиграть все четыре трофея в нынешнем сезоне."Выиграть четыре трофея практически невозможно. Напишите это в заголовке: почти невозможно. Дойти до этого этапа - уже чудо. И все же мы там", - цитирует Гвардиолу The Guardian."Манчестер Сити" уже выиграл Кубок Лиги и сыграет в финале Кубка Англии. Команда ведет борьбу за титул в АПЛ, а в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с "Тоттенхэм".