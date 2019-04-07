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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал 31 63
5 Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Уотфорд 32 46
10 Эвертон 32 43
11 Вест Хэм 32 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Хосеп Гвардиола: выиграть четыре трофея за сезон почти невозможно

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола скептически говорит о шансах "горожан" выиграть все четыре трофея в нынешнем сезоне.

"Выиграть четыре трофея практически невозможно. Напишите это в заголовке: почти невозможно. Дойти до этого этапа - уже чудо. И все же мы там", - цитирует Гвардиолу The Guardian.

"Манчестер Сити" уже выиграл Кубок Лиги и сыграет в финале Кубка Англии. Команда ведет борьбу за титул в АПЛ, а в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с "Тоттенхэм".

Sport24.ru
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 16:38
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