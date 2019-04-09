Серхио Бускетс: "МЮ" может отдать сопернику мяч, а затем пользоваться его ошибками

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (1)
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05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (3)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (3)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (4)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (4)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (4)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (4)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (3)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (3)
Вчера, 22:03
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Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
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Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
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Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
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Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
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Серхио Бускетс: "МЮ" может отдать сопернику мяч, а затем пользоваться его ошибками
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" стал играть лучше под руководством Сульшера. Они не против того, чтобы отдать сопернику мяч, потому что знают, когда он технически их превосходит. Если допускаешь ошибки, они пользуются этим", - цитирует Daily Mail Бускетса.
Первая встреча состоится 10 апреля в Манчестере, ответная - 16 апреля в Барселоне.
"Манчестер Юнайтед" стал играть лучше под руководством Сульшера. Они не против того, чтобы отдать сопернику мяч, потому что знают, когда он технически их превосходит. Если допускаешь ошибки, они пользуются этим", - цитирует Daily Mail Бускетса.
Первая встреча состоится 10 апреля в Манчестере, ответная - 16 апреля в Барселоне.
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