Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Серхио Бускетс: "МЮ" может отдать сопернику мяч, а затем пользоваться его ошибками

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" стал играть лучше под руководством Сульшера. Они не против того, чтобы отдать сопернику мяч, потому что знают, когда он технически их превосходит. Если допускаешь ошибки, они пользуются этим", - цитирует Daily Mail Бускетса.

Первая встреча состоится 10 апреля в Манчестере, ответная - 16 апреля в Барселоне.
Теги: Ла Лига АПЛ Манчестер Юнайтед Барселона Бускетс
Сегодня, 08:56
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