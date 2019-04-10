Уле Гуннар Сульшер: Погба один из лучших наших игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем французского полузащитника Поля Погба в команде.Многие СМИ говорят о том, что в летнее трансферное окно хавбек может покинуть английскую команду. К игроку сборной Франции проявляет интерес мадридский "Реал"."Поль с нетерпением ждет завтрашнего матча. Он игрок "Манчестер Юнайтед", один из тех наших игроков, кто выдает топ-выступления в больших матчах. Он сосредоточен лишь на предстоящей игре, а я не вижу его играющим не в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.Завтра каждый должен выложиться, но Поль, когда находится в своей лучшей форме, способен быть лидером в такой важной игре. От него ждешь того, что он окажет влияние на ход игры. Его задача — создавать на поле, поэтому, конечно, я жду от него классного выступления", — цитирует Сульшера Daily Mail.