Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
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Уле Гуннар Сульшер: Погба один из лучших наших игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем французского полузащитника Поля Погба в команде.
Многие СМИ говорят о том, что в летнее трансферное окно хавбек может покинуть английскую команду. К игроку сборной Франции проявляет интерес мадридский "Реал".
"Поль с нетерпением ждет завтрашнего матча. Он игрок "Манчестер Юнайтед", один из тех наших игроков, кто выдает топ-выступления в больших матчах. Он сосредоточен лишь на предстоящей игре, а я не вижу его играющим не в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.
Завтра каждый должен выложиться, но Поль, когда находится в своей лучшей форме, способен быть лидером в такой важной игре. От него ждешь того, что он окажет влияние на ход игры. Его задача — создавать на поле, поэтому, конечно, я жду от него классного выступления", — цитирует Сульшера Daily Mail.
"Газета.ру"
Многие СМИ говорят о том, что в летнее трансферное окно хавбек может покинуть английскую команду. К игроку сборной Франции проявляет интерес мадридский "Реал".
"Поль с нетерпением ждет завтрашнего матча. Он игрок "Манчестер Юнайтед", один из тех наших игроков, кто выдает топ-выступления в больших матчах. Он сосредоточен лишь на предстоящей игре, а я не вижу его играющим не в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.
Завтра каждый должен выложиться, но Поль, когда находится в своей лучшей форме, способен быть лидером в такой важной игре. От него ждешь того, что он окажет влияние на ход игры. Его задача — создавать на поле, поэтому, конечно, я жду от него классного выступления", — цитирует Сульшера Daily Mail.
"Газета.ру"
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