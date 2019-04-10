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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Уле Гуннар Сульшер: Погба один из лучших наших игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем французского полузащитника Поля Погба в команде.

Многие СМИ говорят о том, что в летнее трансферное окно хавбек может покинуть английскую команду. К игроку сборной Франции проявляет интерес мадридский "Реал".

"Поль с нетерпением ждет завтрашнего матча. Он игрок "Манчестер Юнайтед", один из тех наших игроков, кто выдает топ-выступления в больших матчах. Он сосредоточен лишь на предстоящей игре, а я не вижу его играющим не в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Завтра каждый должен выложиться, но Поль, когда находится в своей лучшей форме, способен быть лидером в такой важной игре. От него ждешь того, что он окажет влияние на ход игры. Его задача — создавать на поле, поэтому, конечно, я жду от него классного выступления", — цитирует Сульшера Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Погба АПЛ
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