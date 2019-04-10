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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Маркус Рэшфорд по новому контракту с "МЮ" будет зарабатывать 300 тыс. фунтов в неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Mirror.

По информации издания, 21-летний футболист что по условиям нового соглашения, которое будет рассчитано на пять лет, будет получать ? 15,8 млн в год (€ 18,3 млн), или ? 300 тыс. в неделю (€ 348 тыс.).

Рашфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в составе которого дебютировал в 2016 году.
Теги: Рэшфорд АПЛ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:14
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