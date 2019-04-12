Telegraph: Харри Кейн пропустит до трех месяцев из-за травмы

Британская пресса сообщает, что травма голеностопа, полученная нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", вывела футболиста из строя до конца сезона.Форвард смог покинуть стадион только с помощью костылей. Сообщается, что на восстановление ему понадобится не менее трех месяцев.