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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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"Ливерпуль" требует найти и наказать оскорблявших Салаха фанатов "Челси"

"Ливерпуль" выступил с официальным заявлением относительно инцидента с участием болельщиков "Челси" и форвардом клуба Мохамедом Салахом.

В Интернете появилось видео, на котором фанаты лондонского клуба распевают оскорбительную песню в адрес Салаха на почве его происхождения.Также были намеки на причастность египтянина к терроризму.

"Клуб обеспокоен появившимся в Сети видео. Уже не в первый раз в этом сезоне мы сталкиваемся на стадионах с омерзительными оскорблениями на почве дискриминации, это происходит как в Англии, так и в Европе и во всем мире. Нужно называть вещи своими именами – такое поведение является истинным фанатизмом.

"Ливерпуль" надеется на действия властей. Необходимо провести расследование, вычислить и привести к ответственности всех, кто совершил это преступление. В футболе и в обществе нет места таким вещам. Клуб уже начал совместную работу с полицией Мерсисайда, чтобы определить личности людей на видео. Также мы контактируем с "Челси" на этот счет. Благодарим их за осуждение подобного поведения и желание найти виновных", - говорится в заявлении клуба.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Салах Челси АПЛ
Сегодня, 17:12
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