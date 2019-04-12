"Ливерпуль" требует найти и наказать оскорблявших Салаха фанатов "Челси"

"Ливерпуль" выступил с официальным заявлением относительно инцидента с участием болельщиков "Челси" и форвардом клуба Мохамедом Салахом.В Интернете появилось видео, на котором фанаты лондонского клуба распевают оскорбительную песню в адрес Салаха на почве его происхождения.Также были намеки на причастность египтянина к терроризму."Клуб обеспокоен появившимся в Сети видео. Уже не в первый раз в этом сезоне мы сталкиваемся на стадионах с омерзительными оскорблениями на почве дискриминации, это происходит как в Англии, так и в Европе и во всем мире. Нужно называть вещи своими именами – такое поведение является истинным фанатизмом."Ливерпуль" надеется на действия властей. Необходимо провести расследование, вычислить и привести к ответственности всех, кто совершил это преступление. В футболе и в обществе нет места таким вещам. Клуб уже начал совместную работу с полицией Мерсисайда, чтобы определить личности людей на видео. Также мы контактируем с "Челси" на этот счет. Благодарим их за осуждение подобного поведения и желание найти виновных", - говорится в заявлении клуба.