Юрген Клопп раскрыл секрет успеха "Ливерпуля"

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что помогает футболистам клуба успешно выступать в текущем сезоне, передает "Советский спорт"."Позитивная энергия идет от фанатов. Команда привыкает находится почти на вершине. Это тоже добавляет уверенности действиям футболистов. Сейчас мы действительно чувствуем себя единым целым с болельщиками. Ты не идешь один по этому пути, никогда не будешь одинок в таких моментах. Пытаемся сохранить нашу мечту. Хоть "Челси" и непростой соперник, у "Ливерпуля" сейчас все прекрасно», — цитирует Клоппа Sky Sports.Игра "Ливерпуль" с лондонцами пройдет 14 апреля на стадионе "Энфилд" и начнется в 18.30 по московскому времени.