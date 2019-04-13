Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Юрген Клопп раскрыл секрет успеха "Ливерпуля"

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, что помогает футболистам клуба успешно выступать в текущем сезоне, передает "Советский спорт".

"Позитивная энергия идет от фанатов. Команда привыкает находится почти на вершине. Это тоже добавляет уверенности действиям футболистов. Сейчас мы действительно чувствуем себя единым целым с болельщиками. Ты не идешь один по этому пути, никогда не будешь одинок в таких моментах. Пытаемся сохранить нашу мечту. Хоть "Челси" и непростой соперник, у "Ливерпуля" сейчас все прекрасно», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Игра "Ливерпуль" с лондонцами пройдет 14 апреля на стадионе "Энфилд" и начнется в 18.30 по московскому времени.

Газета.ru
Теги: АПЛ Ливерпуль Клопп
Сегодня, 09:29
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