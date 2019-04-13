Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛ

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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Форвард "Ливерпуля" Садьо Мане признан игроком марта в премьер-лиге.
27-летний вингер сборной Сенегала в марте провел пять матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
На награду также претендовали Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Шеймус Коулмэн ("Эвертон"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").
27-летний вингер сборной Сенегала в марте провел пять матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
На награду также претендовали Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Шеймус Коулмэн ("Эвертон"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").
? Oh Mane, Mane ?— Premier League (@premierleague) April 12, 2019
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @LFC's Sadio Mane ? #PLAwards pic.twitter.com/1o6eBbObRf
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