Садио Мане признан лучшим игроком марта в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Садьо Мане признан игроком марта в премьер-лиге.27-летний вингер сборной Сенегала в марте провел пять матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.На награду также претендовали Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Шеймус Коулмэн ("Эвертон"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").