Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл 34 38
14 Борнмут 33 38
15 Бернли 33 36
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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"Вест Хэм" готов отдать за Перишича 40 миллионов евро

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Вест Хэм" пытается перехватить полузащитник "Интера" Ивана Перишича у "Манчестер Юнайтед", для которого хорват является одной из главных целей в летнее трансферное окно.

Лондонский клуб готов потратить 40 миллионов евро на 30-летнего футболиста. "Вест Хэм" предлагает хорвату 3-летний контракт и зарплату в 5 миллионов евро.

Добавим, что с прошлого лета хорвата активно отправляют в "Манчестер Юнайтед", который даже готов перебить предложение "Вест Хэма". Но и "Интер" не хочет отпускать своего футболиста с контрактом до 2022 года минимум, чем за 60 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Перишич Вест Хэм АПЛ Интер Серия А Трансферы
Сегодня, 17:07
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