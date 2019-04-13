Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл
|34
|38
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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"Вест Хэм" готов отдать за Перишича 40 миллионов евро
Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Вест Хэм" пытается перехватить полузащитник "Интера" Ивана Перишича у "Манчестер Юнайтед", для которого хорват является одной из главных целей в летнее трансферное окно.
Лондонский клуб готов потратить 40 миллионов евро на 30-летнего футболиста. "Вест Хэм" предлагает хорвату 3-летний контракт и зарплату в 5 миллионов евро.
Добавим, что с прошлого лета хорвата активно отправляют в "Манчестер Юнайтед", который даже готов перебить предложение "Вест Хэма". Но и "Интер" не хочет отпускать своего футболиста с контрактом до 2022 года минимум, чем за 60 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
Лондонский клуб готов потратить 40 миллионов евро на 30-летнего футболиста. "Вест Хэм" предлагает хорвату 3-летний контракт и зарплату в 5 миллионов евро.
Добавим, что с прошлого лета хорвата активно отправляют в "Манчестер Юнайтед", который даже готов перебить предложение "Вест Хэма". Но и "Интер" не хочет отпускать своего футболиста с контрактом до 2022 года минимум, чем за 60 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
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