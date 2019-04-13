Италия Серия А 2018/19 
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Наполи
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Милан
Аталанта
Рома
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Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
Парма
Дженоа
Удинезе
СПАЛ
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Новости партнеров

"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня

"Ювентус" уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:2.

Чемпионат Италии

32-й тур

СПАЛ - "Ювентус" - 2:1

Голы: Кин, 30 (0:1). Бонифаци, 49 (1:1). Флоккари, 74 (2:1).

СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Миссироли, Скьяттарелла (Вальдифиори, 70), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Реджини, 85), Петанья.

"Ювентус": Перин, Барцальи (Бернардески, 81), Де Шильо, Жоау Канселу, Спинаццола, Кастанос (Николусси Кавилья, 61), Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69).

Предупреждения: Лаццари, 28. Куадрадо, 38. Жоау Канселу, 45+1. Флоккари, 74. Фарес, 83. Миссироли, 87.
Теги: СПАЛ Ювентус Серия А
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