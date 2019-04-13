Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
"Ювентус" уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии - 1:2.
Чемпионат Италии
32-й тур
СПАЛ - "Ювентус" - 2:1
Голы: Кин, 30 (0:1). Бонифаци, 49 (1:1). Флоккари, 74 (2:1).
СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Миссироли, Скьяттарелла (Вальдифиори, 70), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Реджини, 85), Петанья.
"Ювентус": Перин, Барцальи (Бернардески, 81), Де Шильо, Жоау Канселу, Спинаццола, Кастанос (Николусси Кавилья, 61), Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69).
Предупреждения: Лаццари, 28. Куадрадо, 38. Жоау Канселу, 45+1. Флоккари, 74. Фарес, 83. Миссироли, 87.
Чемпионат Италии
32-й тур
СПАЛ - "Ювентус" - 2:1
Голы: Кин, 30 (0:1). Бонифаци, 49 (1:1). Флоккари, 74 (2:1).
СПАЛ: Вивиано, Ционек, Викари, Бонифаци, Миссироли, Скьяттарелла (Вальдифиори, 70), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Реджини, 85), Петанья.
"Ювентус": Перин, Барцальи (Бернардески, 81), Де Шильо, Жоау Канселу, Спинаццола, Кастанос (Николусси Кавилья, 61), Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69).
Предупреждения: Лаццари, 28. Куадрадо, 38. Жоау Канселу, 45+1. Флоккари, 74. Фарес, 83. Миссироли, 87.
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