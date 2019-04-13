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Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
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Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино допускает, что травмированный Гарри Кейн сможет выйти на поле в случае, если клуб пробьется в финал Лиги чемпионов.

Он отметил, что пока назвать точные сроки восстановления футболиста невозможно.

"Кейн разочарован, как и все окружающие. Это нелегкий момент для него и команды. Мы каждый день поверяем его состояние, чтоб определить, когда он сможет приступить к тренировкам. На данный момент невозможно назвать дату возвращения", - сказал Почеттино.

По словам специалиста, у Кейна уже была подобная травма, тогда на восстановление ушло пять недель.

"Если выйдем в финал Лиги чемпионов, вероятно, я дам ему возможность выйти на поле", - заключил тренер.

"Газета.ру"
Теги: Кейн Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 18:52
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