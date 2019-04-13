Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино допускает, что травмированный Гарри Кейн сможет выйти на поле в случае, если клуб пробьется в финал Лиги чемпионов.Он отметил, что пока назвать точные сроки восстановления футболиста невозможно."Кейн разочарован, как и все окружающие. Это нелегкий момент для него и команды. Мы каждый день поверяем его состояние, чтоб определить, когда он сможет приступить к тренировкам. На данный момент невозможно назвать дату возвращения", - сказал Почеттино.По словам специалиста, у Кейна уже была подобная травма, тогда на восстановление ушло пять недель."Если выйдем в финал Лиги чемпионов, вероятно, я дам ему возможность выйти на поле", - заключил тренер.