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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Уле-Гуннар Сульшер: никто не вспомнит игру "МЮ", если мы финишируем в топ-4

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает, что его команда слабо провела матч 34-го матча чемпионата Англии против "Вест Хэма".

"Честно говоря, они играли лучше нас, думаю, все согласятся. Нам повезло, но иногда мы проигрывали, когда мы должны были выигрывать.

Мы справились, набрали три очка, и через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если мы финишируем в топ-4.

Мы отдохнем пару дней и будем готовы к матчу во второник. С такой игрой мы знаем, что у нас будут проблемы в Барселоне, так что нам придется улучшить игру", - цитирует BBC Сульшера.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 10:07
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