Уле-Гуннар Сульшер: никто не вспомнит игру "МЮ", если мы финишируем в топ-4

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает, что его команда слабо провела матч 34-го матча чемпионата Англии против "Вест Хэма"."Честно говоря, они играли лучше нас, думаю, все согласятся. Нам повезло, но иногда мы проигрывали, когда мы должны были выигрывать.Мы справились, набрали три очка, и через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если мы финишируем в топ-4.Мы отдохнем пару дней и будем готовы к матчу во второник. С такой игрой мы знаем, что у нас будут проблемы в Барселоне, так что нам придется улучшить игру", - цитирует BBC Сульшера.