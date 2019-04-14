Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 33 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Вест Хэм" категорично высказался об антисемитских выкриках фанатов

"Вест Хэм" опубликовал заявление, в котором категорично высказался об антисемитских выкриках своих болельщиков.

Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом.

"Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.

Позиция "Вест Хэма" однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с "Вест Хэмом". Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 14:40
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