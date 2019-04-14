"Вест Хэм" категорично высказался об антисемитских выкриках фанатов

"Вест Хэм" опубликовал заявление, в котором категорично высказался об антисемитских выкриках своих болельщиков.Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Юнайтед" (1:2).Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом."Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.Позиция "Вест Хэма" однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с "Вест Хэмом". Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.