Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Вест Хэм" категорично высказался об антисемитских выкриках фанатов
"Вест Хэм" опубликовал заявление, в котором категорично высказался об антисемитских выкриках своих болельщиков.
Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Юнайтед" (1:2).
Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом.
"Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.
Позиция "Вест Хэма" однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с "Вест Хэмом". Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.
"Газета.ру"
Видео, которое было опубликовано в социальных сетях, снято перед матчем 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Манчестер Юнайтед" (1:2).
Клуб заявил, что группе этих фанатов будет запрещено посещать Олимпийский стадион и выездные матчи вместе с клубом.
"Нам отвратительно содержание видео, появившегося в социальных сетях. Мы принимаем незамедлительные меры, чтобы постараться установить личности нарушителей, чьи данные мы передадим в полицию.
Позиция "Вест Хэма" однозначна: в нашем клубе нет места такому поведению. Мы не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с "Вест Хэмом". Им не рады в нашем клубе и в цивилизованном обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лондонского клуба.
"Газета.ру"
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