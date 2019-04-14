Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились форварды Садио Мане и Мохамед Салах.

Чемпионат Англии

32 тур

"Ливерпуль" – "Челси" 2:0

Голы: Мане, 51, Салах, 53

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Салах (Шакири, 89), Фирмино, Мане.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристиансен, 40), Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Азар, Виллиан.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45
Теги: Ливерпуль Челси АПЛ
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#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:31)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Походу Рома купит Динамо в следующем году
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Салах Акбар))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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