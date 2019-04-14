Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Ливерпуль" уверенно обыграл "Челси" и вернулся на первое место
"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились форварды Садио Мане и Мохамед Салах.
Чемпионат Англии
32 тур
"Ливерпуль" – "Челси" 2:0
Голы: Мане, 51, Салах, 53
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Салах (Шакири, 89), Фирмино, Мане.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристиансен, 40), Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Азар, Виллиан.
Предупреждения: Аспиликуэта, 45
Чемпионат Англии
32 тур
"Ливерпуль" – "Челси" 2:0
Голы: Мане, 51, Салах, 53
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Салах (Шакири, 89), Фирмино, Мане.
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристиансен, 40), Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Азар, Виллиан.
Предупреждения: Аспиликуэта, 45
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