Джордан Хендерсон: результат очень важный в борьбе за чемпионство

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу над "Челси" (2:0)."У нас были моменты, у них тоже были шансы, так что нам нужно быть более осторожными. Результат очень важный в борьбе за чемпионство. Мы выиграли еще один топовый матч. Нужно сосредосточиться на своих выступлениях, усердно работать на оле и сосредоточиться на следующей игре", - цитирует Хен дерсона ВВС.