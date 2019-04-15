Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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СМИ: Гюндоган может перейти в "Интер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Tuttosport, на 28-летнего немца претендует "Интер".

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с "горожанами". Манчестерский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года. В составе этого клуба он выигрывал чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды) и Суперкубок страны.

"СЭ"
Теги: Гюндоган Манчестер Сити АПЛ Интер Серия А Трансферы
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