Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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"Арсенал" на выезде переиграл "Уотфорд"

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Уотфорд" дома уступил "Арсеналу".

Чемпионат Англии

34 тур

"Уотфорд" – "Арсенал" 0:1

Голы: Обамеянг, 10

"Уотфорд": Фостер, Кабазель, Кэткарт, Масина, Янмат, Фемения (Саксесс, 59), Капу, Дукуре, Хьюз, Грэй, Дини

"Арсенал": Лено, Косельни, Мавропанос (Гюэндузи, 59), Мустафи, Монреаль, Торрейра (Озил, 46), Рэмси (Мэйтленд-Найлс, 68), Джака, Мхитарян, Айуоби, Обамеянг

Предупреждения: Капу, 54

Удаления: Дини, 11
Теги: Арсенал Уотфорд АПЛ
Вчера, 23:54
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