"Арсенал" на выезде переиграл "Уотфорд"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
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В матче 34-го тура английской Премьер-лиги "Уотфорд" дома уступил "Арсеналу".
Чемпионат Англии
34 тур
"Уотфорд" – "Арсенал" 0:1
Голы: Обамеянг, 10
"Уотфорд": Фостер, Кабазель, Кэткарт, Масина, Янмат, Фемения (Саксесс, 59), Капу, Дукуре, Хьюз, Грэй, Дини
"Арсенал": Лено, Косельни, Мавропанос (Гюэндузи, 59), Мустафи, Монреаль, Торрейра (Озил, 46), Рэмси (Мэйтленд-Найлс, 68), Джака, Мхитарян, Айуоби, Обамеянг
Предупреждения: Капу, 54
Удаления: Дини, 11
Чемпионат Англии
34 тур
"Уотфорд" – "Арсенал" 0:1
Голы: Обамеянг, 10
"Уотфорд": Фостер, Кабазель, Кэткарт, Масина, Янмат, Фемения (Саксесс, 59), Капу, Дукуре, Хьюз, Грэй, Дини
"Арсенал": Лено, Косельни, Мавропанос (Гюэндузи, 59), Мустафи, Монреаль, Торрейра (Озил, 46), Рэмси (Мэйтленд-Найлс, 68), Джака, Мхитарян, Айуоби, Обамеянг
Предупреждения: Капу, 54
Удаления: Дини, 11
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