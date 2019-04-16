Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза в незаконных ставках на матчи, сообщается на сайте организации.Экс-игрок с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года мог сделать 140 ставок на футбольные матчи, что является нарушением правил FA.Сколзу предстоит ответить на обвинения до 26 апреля.В феврале 2019 года бывший футболист стал главным тренером клуба "Олдхэм", однако после пяти матчей был отправлен в отставку.