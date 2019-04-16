Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
11:08
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
10:03
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
09:58
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза в незаконных ставках на матчи, сообщается на сайте организации.
Экс-игрок с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года мог сделать 140 ставок на футбольные матчи, что является нарушением правил FA.
Сколзу предстоит ответить на обвинения до 26 апреля.
В феврале 2019 года бывший футболист стал главным тренером клуба "Олдхэм", однако после пяти матчей был отправлен в отставку.
"Газета.ру"
Экс-игрок с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года мог сделать 140 ставок на футбольные матчи, что является нарушением правил FA.
Сколзу предстоит ответить на обвинения до 26 апреля.
В феврале 2019 года бывший футболист стал главным тренером клуба "Олдхэм", однако после пяти матчей был отправлен в отставку.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.