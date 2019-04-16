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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза в незаконных ставках на матчи, сообщается на сайте организации.

Экс-игрок с 17 августа 2015 года по 12 января 2019 года мог сделать 140 ставок на футбольные матчи, что является нарушением правил FA.

Сколзу предстоит ответить на обвинения до 26 апреля.

В феврале 2019 года бывший футболист стал главным тренером клуба "Олдхэм", однако после пяти матчей был отправлен в отставку.

"Газета.ру"
Теги: Скоулз
Сегодня, 20:51
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#4  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Цитата: sraptakpain
Цитата: Сибирячок
Не понял, что за законы, не позволяющие БЫВШИМ футболистам играть на тотале? Это хуже расизма.

может это как в гос учреждениях, где есть особые отделы (ну или у отставных военных(я не про срочников)) должно пройти несколько лет, что бы получить разрешение на посещение другой страны

Просто интересно, какой категории футболистов это касается? Бывшие игроки восьмого дивизиона тоже?

по логике любых, у которых был контракт с клубом. так как по сути поставить можно и на любителей
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:04)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Сибирячок
Не понял, что за законы, не позволяющие БЫВШИМ футболистам играть на тотале? Это хуже расизма.

может это как в гос учреждениях, где есть особые отделы (ну или у отставных военных(я не про срочников)) должно пройти несколько лет, что бы получить разрешение на посещение другой страны

Просто интересно, какой категории футболистов это касается? Бывшие игроки восьмого дивизиона тоже?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 21:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Сибирячок
Не понял, что за законы, не позволяющие БЫВШИМ футболистам играть на тотале? Это хуже расизма.

может это как в гос учреждениях, где есть особые отделы (ну или у отставных военных(я не про срочников)) должно пройти несколько лет, что бы получить разрешение на посещение другой страны
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:00)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понял, что за законы, не позволяющие БЫВШИМ футболистам играть на тотале? Это хуже расизма.

писи: учитывая, что в этот период он не был даже тренером.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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