Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Игрок "Вест Хэма" дисквалифицирован за оскорбление допинг-офицеров

Полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Роберт Снодграсс дисквалифицирован на одну встречу за оскорбления в адрес допинг-офицеров 6 февраля.

Как отмечается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), игрок также вел себя некорректно по отношению к офицерам Антидопингового агентства Великобритании.

Игрок может обжаловать дисквалификацию, поэтому решение FA еще не вступило в силу.

"Газета,ру"
Теги: Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 06:58
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