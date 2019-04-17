Игрок "Вест Хэма" дисквалифицирован за оскорбление допинг-офицеров

Полузащитник лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Роберт Снодграсс дисквалифицирован на одну встречу за оскорбления в адрес допинг-офицеров 6 февраля.Как отмечается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), игрок также вел себя некорректно по отношению к офицерам Антидопингового агентства Великобритании.Игрок может обжаловать дисквалификацию, поэтому решение FA еще не вступило в силу.