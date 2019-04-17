В АПЛ за месяц не было сыграно ни одного матча с ничейным исходом

В АПЛ за последний месяц ни один матч не завершился вничью.В последний раз команды не смогли выявить победителя 16 марта, когда "Борнмут" и "Ньюкасл" завершили свою встречу со счетом 2:2. Причем в том матче хозяева сравняли счет в компенсированное время.По данным The Sun, лишь 17% матчей АПЛ в сезоне-2018/19 завершались ничьими — минимальный процент за 114 лет, с сезона-1904/05.