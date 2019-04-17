Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер
Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси не будет наказан за нацистское приветствие, поскольку он не знал, что оно из себя представляет.
Этот вывод сделала независимая комиссия английской Футбольной ассоциации в ходе расследования.
Напомним, в январе 31-летний игрок во время ужина с одноклубниками был запечатлен на фото с вытянутой вперед прямой рукой, вторая в это время была надо ртом. Против него открыли дисциплинарное дело, но игрок заявил, что любое сходство с нацистским приветствием в данном случае случайно, поскольку он не знаком с историей нацистской Германии и ее атрибутами.
"Хеннесси показал в ходе беседы значительные (если не назвать их плачевными) пробелы в знаниях истории, касающихся Адольфа Гитлера, фашизма и нацизма. Он выразил сожаление по поводу своего поведения", — цитирует выводы комиссии Sky Sports.
Вратаря "Кристал Пэласа" не будут наказывать за скандальное фото. Представители комиссии также посоветовали Хеннесси ознакомиться "с историческими событиями, которые продолжают иметь значительное влияние на всех, кто живет в свободной стране".
Этот вывод сделала независимая комиссия английской Футбольной ассоциации в ходе расследования.
Напомним, в январе 31-летний игрок во время ужина с одноклубниками был запечатлен на фото с вытянутой вперед прямой рукой, вторая в это время была надо ртом. Против него открыли дисциплинарное дело, но игрок заявил, что любое сходство с нацистским приветствием в данном случае случайно, поскольку он не знаком с историей нацистской Германии и ее атрибутами.
"Хеннесси показал в ходе беседы значительные (если не назвать их плачевными) пробелы в знаниях истории, касающихся Адольфа Гитлера, фашизма и нацизма. Он выразил сожаление по поводу своего поведения", — цитирует выводы комиссии Sky Sports.
Wayne Hennessey told the FA he didn’t know what a Nazi salute was https://t.co/2WqfvNMvSX pic.twitter.com/2vvkVlw3fY— SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) April 16, 2019
Вратаря "Кристал Пэласа" не будут наказывать за скандальное фото. Представители комиссии также посоветовали Хеннесси ознакомиться "с историческими событиями, которые продолжают иметь значительное влияние на всех, кто живет в свободной стране".
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