Англия АПЛ 2018/19 
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси не будет наказан за нацистское приветствие, поскольку он не знал, что оно из себя представляет.

Этот вывод сделала независимая комиссия английской Футбольной ассоциации в ходе расследования.

Напомним, в январе 31-летний игрок во время ужина с одноклубниками был запечатлен на фото с вытянутой вперед прямой рукой, вторая в это время была надо ртом. Против него открыли дисциплинарное дело, но игрок заявил, что любое сходство с нацистским приветствием в данном случае случайно, поскольку он не знаком с историей нацистской Германии и ее атрибутами.

"Хеннесси показал в ходе беседы значительные (если не назвать их плачевными) пробелы в знаниях истории, касающихся Адольфа Гитлера, фашизма и нацизма. Он выразил сожаление по поводу своего поведения", — цитирует выводы комиссии Sky Sports.



Вратаря "Кристал Пэласа" не будут наказывать за скандальное фото. Представители комиссии также посоветовали Хеннесси ознакомиться "с историческими событиями, которые продолжают иметь значительное влияние на всех, кто живет в свободной стране".
Теги: Кристал Пэлас АПЛ
Сегодня, 10:58
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(3)
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:23)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В свое время Джикию мелкобританские таблоиды за меньшее высушили, а свой прикинулся тупым и претензий нет.
Гитлера не знает, зигу не знает, а вот усы и руку зигующую в скопе знает. Ну не дебилы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
И это свободная страна? Вообще из контекста вырвано. А если кто-то будет рассказывать как в разное время приветствовали и т.п.? Еще хуже, чем с расоведением


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#7  fd65   (Сегодня, 11:46)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда учителя истории этого футболера надо дисквалифицировать... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:42)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Вообще данный жест Гитлер как и все свои символы попросту украл и в данном случае я не увидел именно его,а лишь поднятую руку,теперь получается если я поднимаю руку это фашизм?Тогда надо школьников привлекать,они же руку поднимают тоже на уроках.Ведь поднятие руки теперь обозначает фашизм.Читаешь комменты,до чего же товарищи вы живете в стереотипах.А если какой то индивидуум своему режиму прикрутит чесание опы,то этот жест тоже станет вызывать массовые волнения?Видимо теперь даже в приватной обстановке нужно следить за руками и ногами,а то дело сошьют на ровном месте.

Искренне желаю тебе поручкаться с почесавшим потные шары с мандавожками. Потому что это всё стереотипы.
Ну или сожрать шавуху, в которую тебе кашлянули. Потому что это стереотип - киргиз просто занимается древнекитайской техникой выдыхания.
Ну и мозгов тебе тоже желаю.

Цитата: Beer-man
Пиздец, они реально на это повелись? Типа дурака включил - и всё норм.
Я глупенький, не знал, что людей нельзя бить стулом по голове. Мне про это не говорили.

Мне почему-то налоговая не верит, когда я неуплату фискальной задолженности списывают на незнание...


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:22)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Клим Климов
Пусть ему экскурсию проведут принудительно по лагерям смерти!!

вроде как в Германии (а может в Италии) обязывают фанатов за подобное посещать лагеря
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 11:19)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорина и Мамаева, надо отпустить. Они не знали что людей нельзя бить...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 11:15)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще данный жест Гитлер как и все свои символы попросту украл и в данном случае я не увидел именно его,а лишь поднятую руку,теперь получается если я поднимаю руку это фашизм?Тогда надо школьников привлекать,они же руку поднимают тоже на уроках.Ведь поднятие руки теперь обозначает фашизм.Читаешь комменты,до чего же товарищи вы живете в стереотипах.А если какой то индивидуум своему режиму прикрутит чесание опы,то этот жест тоже станет вызывать массовые волнения?Видимо теперь даже в приватной обстановке нужно следить за руками и ногами,а то дело сошьют на ровном месте.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 11:07)
  • +5
  •  (9)

Пиздец, они реально на это повелись? Типа дурака включил - и всё норм.
Я глупенький, не знал, что людей нельзя бить стулом по голове. Мне про это не говорили.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#1  Клим Климов   (Сегодня, 11:05)
  • +1
  •  (3)

Пусть ему экскурсию проведут принудительно по лагерям смерти!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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