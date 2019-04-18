Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Садио Мане: я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о своих целях.

"Конечно, я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги. Это одна из моих целей. Я сделаю все возможное, чтобы завоевать трофеи.

Я очень рад играть за "Ливерпуль". Мне нравится находиться здесь каждый день и помогать команде делать шаги на пути к титулам", - приводит слова Мане Sky Sports.
Теги: АПЛ Ливерпуль Мане
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