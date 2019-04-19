Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Салаха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, после поражения от "Аякса" в 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский клуб хотел бы усилить атаку на следующий сезон. Среди главных трансферных приоритетов клуба находится и египтянин. Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из "Ливерпуля" из-за разногласий с главным тренером Юргеном Клоппом.

"СЭ"
Теги: Ювентус Серия А Салах Ливерпуль АПЛ Трансферы
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