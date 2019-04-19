СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Салаха

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.Как информирует La Gazzetta dello Sport, после поражения от "Аякса" в 1/4 финала Лиги чемпионов итальянский клуб хотел бы усилить атаку на следующий сезон. Среди главных трансферных приоритетов клуба находится и египтянин. Ранее сообщалось, что футболист хочет уйти из "Ливерпуля" из-за разногласий с главным тренером Юргеном Клоппом.