Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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В Англии отец 10-летнего мальчика засудил заменивший его сына клуб за расизм
Английский клуб "Виннерш Рейнджерс" получил штраф на ?3 тыс за расизм и эмоциональное насилие.
По информации Daily Mail, решение было вынесено судом по иску отца 10-летнего игрока команды. Отец ребенка потребовал наказания за то, что его сын был заменен в одной из встреч. Инцидент случился в 2018 году в игре предсезонного турнира.
"Прошлым летом команды U10 участвовали в предсезонном турнире, и наставник заменил этого футболиста. Его неправильно понял ситуацию, так как замены являются частью игры. Задачей специалиста было дать всем попробовать себя", - сказал секретарь клуба Фил Чик.
"Газета.ру"
По информации Daily Mail, решение было вынесено судом по иску отца 10-летнего игрока команды. Отец ребенка потребовал наказания за то, что его сын был заменен в одной из встреч. Инцидент случился в 2018 году в игре предсезонного турнира.
"Прошлым летом команды U10 участвовали в предсезонном турнире, и наставник заменил этого футболиста. Его неправильно понял ситуацию, так как замены являются частью игры. Задачей специалиста было дать всем попробовать себя", - сказал секретарь клуба Фил Чик.
"Газета.ру"
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