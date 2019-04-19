В Англии отец 10-летнего мальчика засудил заменивший его сына клуб за расизм

Английский клуб "Виннерш Рейнджерс" получил штраф на ?3 тыс за расизм и эмоциональное насилие.По информации Daily Mail, решение было вынесено судом по иску отца 10-летнего игрока команды. Отец ребенка потребовал наказания за то, что его сын был заменен в одной из встреч. Инцидент случился в 2018 году в игре предсезонного турнира."Прошлым летом команды U10 участвовали в предсезонном турнире, и наставник заменил этого футболиста. Его неправильно понял ситуацию, так как замены являются частью игры. Задачей специалиста было дать всем попробовать себя", - сказал секретарь клуба Фил Чик.