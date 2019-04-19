Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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В Англии отец 10-летнего мальчика засудил заменивший его сына клуб за расизм

Английский клуб "Виннерш Рейнджерс" получил штраф на ?3 тыс за расизм и эмоциональное насилие.

По информации Daily Mail, решение было вынесено судом по иску отца 10-летнего игрока команды. Отец ребенка потребовал наказания за то, что его сын был заменен в одной из встреч. Инцидент случился в 2018 году в игре предсезонного турнира.

"Прошлым летом команды U10 участвовали в предсезонном турнире, и наставник заменил этого футболиста. Его неправильно понял ситуацию, так как замены являются частью игры. Задачей специалиста было дать всем попробовать себя", - сказал секретарь клуба Фил Чик.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
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