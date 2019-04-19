"Болтон" вылетел из чемпионшипа

В английском чемпионшипе определился еще один неудачник сезона.В лигу 1 вылетел "Болтон", проиграв "Астон Вилле". "Уондерерс" потеряли шансы на сохранение места в чемпионшипе. Ранее из чемпионшипа вылетел "Ипсвич".Клуб вылетел в лигу 1 во второй раз за три года.