Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Рафа Бенитес: до пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз
Главный тренер "Ньюкасла" Рафа Бенитес заявил, что хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов перед тем, как завершить карьеру.
"Я хочу бороться за трофеи, а лучший из них - Лига чемпионов, поэтому я хотел бы выиграть этот кубок в течение следующих 11 лет. Мне нравится управлть командами, поэтому счастлив",-цитирует Бенитеса BBC.
"Спорт-Экспресс"
"Я хочу бороться за трофеи, а лучший из них - Лига чемпионов, поэтому я хотел бы выиграть этот кубок в течение следующих 11 лет. Мне нравится управлть командами, поэтому счастлив",-цитирует Бенитеса BBC.
"Спорт-Экспресс"
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