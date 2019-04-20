Рафа Бенитес: до пенсии хочу выиграть Лигу чемпионов еще раз

Главный тренер "Ньюкасла" Рафа Бенитес заявил, что хотел бы выиграть еще одну Лигу чемпионов перед тем, как завершить карьеру."Я хочу бороться за трофеи, а лучший из них - Лига чемпионов, поэтому я хотел бы выиграть этот кубок в течение следующих 11 лет. Мне нравится управлть командами, поэтому счастлив",-цитирует Бенитеса BBC.