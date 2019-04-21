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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд 34 49
8 Лестер  35 48
9 Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон 34 46
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Гонсало Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин признался, что раньше опасался критики в свой адрес.

"Я сожалею, что раньше всё время укрывался дома. Несколько раз бывало так, что я не выходил на улицу, боялся услышать критику в отношении своей игры. Я не должен был так себя вести. Есть множество людей, которые совершали более ужасные поступки и выходили из дома без стыда. А мы, футболисты, которые никого не убивали и не развязывали войн, должны стыдиться выходить на улицу только потому, что занимаемся спортом?

Сейчас я ничего не хочу знать о критике. Отсутствие страниц в социальных сетях отлично помогает мне в этом. Я играл в лучших чемпионатах, участвовал в трёх чемпионатах мира. Когда мне было пять лет, я не мог представить, чего смогу добиться. Почему меня должны волновать другие?", - цитирует Игуаина A Bola.

"Чемпионат.сом"
Теги: Игуаин Челси АПЛ
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