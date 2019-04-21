Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Ньюкасл
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче
"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0).
Чемпионат Англии
35 тур
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" 4:0
Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64.
"Эвертон": Пикфорд, Зума, Кин, Динь (Джагиелка, 84), Коулмэн, Гейе (МакКарти, 76), Шнейдерлин, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 50), Калверт-Льюин.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Янг, 46), Смоллинг, Далот, Линделёф, Матич, Фред (Мактоминэй, 46), Погба, Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 77), Лукаку.
Предупреждения: Гейе, 23, Мактоминэй, 68.
Чемпионат Англии
35 тур
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" 4:0
Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64.
"Эвертон": Пикфорд, Зума, Кин, Динь (Джагиелка, 84), Коулмэн, Гейе (МакКарти, 76), Шнейдерлин, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 50), Калверт-Льюин.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Янг, 46), Смоллинг, Далот, Линделёф, Матич, Фред (Мактоминэй, 46), Погба, Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 77), Лукаку.
Предупреждения: Гейе, 23, Мактоминэй, 68.
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