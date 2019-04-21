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Манчестер Сити
Ливерпуль
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Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче

"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0).

Чемпионат Англии

35 тур

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" 4:0

Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64.

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Кин, Динь (Джагиелка, 84), Коулмэн, Гейе (МакКарти, 76), Шнейдерлин, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 50), Калверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Янг, 46), Смоллинг, Далот, Линделёф, Матич, Фред (Мактоминэй, 46), Погба, Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 77), Лукаку.

Предупреждения: Гейе, 23, Мактоминэй, 68.
Теги: Эвертон Манчестер Юнайтед АПЛ
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(3)
#3  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 18:23)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
После Барсы поплыли..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Сульшер расслабился штоЛЛе? Так это напрасно, в МЮ нынче разговор короткий ,- давай до свидания!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 17:46)
  • +4
  •  (4)

в мю будет чистка и не факт что сульшер лучший выбор
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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