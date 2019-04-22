Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Ливерпуль" не стриг газон на базе, чтобы подготовиться к игре с "Кардифф Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что "Кардифф Сити" пытался остановить его игроков, сделав газон более медленным за счет подросшей травы и отсутствия полива.

"Было очень трудно. Рад, что у нас были тут возрастные игроки, потому что играть на сухом поле против глубокой обороны непросто. В первом тайме мы создали три своих лучших момента в сезоне, не реализовали их, но остались терпеливы.

Вчера мы не стригли и не поливали газон у себя на базе. Было ясно, что они так сделают. Это сработало - нам было очень трудно. Стань это для нас сюрпризом, было бы еще тяжелее. Так что вчера мы тренировались через 70 минут после полива газона", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Ливерпуль Кардифф Сити АПЛ
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