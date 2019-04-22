"Ливерпуль" не стриг газон на базе, чтобы подготовиться к игре с "Кардифф Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что "Кардифф Сити" пытался остановить его игроков, сделав газон более медленным за счет подросшей травы и отсутствия полива."Было очень трудно. Рад, что у нас были тут возрастные игроки, потому что играть на сухом поле против глубокой обороны непросто. В первом тайме мы создали три своих лучших момента в сезоне, не реализовали их, но остались терпеливы.Вчера мы не стригли и не поливали газон у себя на базе. Было ясно, что они так сделают. Это сработало - нам было очень трудно. Стань это для нас сюрпризом, было бы еще тяжелее. Так что вчера мы тренировались через 70 минут после полива газона", - цитирует Клоппа Sky Sports.