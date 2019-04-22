Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Ливерпуль" поставил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

"Ливерпуль" установил собственный рекорд по числу очков, набранных за сезон в английской премьер-лиге. После победы над "Кардифф Сити" (2:0) на счету красных стало 88 очков.

С момента основания АПЛ в 1992 году и до сих пор лучшим результатом "Ливерпуля" оставались 86 очков, набранные в сезоне-2008/09, когда клуб занял в чемпионате второе место. "Ливерпуль" ни разу не становился чемпионом с момента основания АПЛ. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу, но отстающий от него на два очка "Манчестер Сити" провел на один матч меньше.

Sport24.ru
Теги: Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 05:27
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