"Ливерпуль" поставил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

"Ливерпуль" установил собственный рекорд по числу очков, набранных за сезон в английской премьер-лиге. После победы над "Кардифф Сити" (2:0) на счету красных стало 88 очков.С момента основания АПЛ в 1992 году и до сих пор лучшим результатом "Ливерпуля" оставались 86 очков, набранные в сезоне-2008/09, когда клуб занял в чемпионате второе место. "Ливерпуль" ни разу не становился чемпионом с момента основания АПЛ. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу, но отстающий от него на два очка "Манчестер Сити" провел на один матч меньше.