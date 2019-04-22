Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|...
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|34
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|...
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Хавбек "Барселоны" попал в сферу интересов "Челси"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо попал в сферу трансферных интересов лондонского "Челси".
По информации Calciomercato, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал". Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.
Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.
"Газета.ру"
По информации Calciomercato, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал". Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.
Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.
"Газета.ру"
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