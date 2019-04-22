Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Хавбек "Барселоны" попал в сферу интересов "Челси"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо попал в сферу трансферных интересов лондонского "Челси".

По информации Calciomercato, английский клуб готов вступить в борьбу за хавбека, если полузащитник Эден Азар в летнее трансферное окно перейдет в мадридский "Реал". Как сообщалось, команды уже ведут переговоры, которые близки к завершению.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года. Однако закрепиться в стартовом составе хавбек так и не смог.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига Челси АПЛ
Сегодня, 08:04
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