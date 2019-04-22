СМИ: "ПСЖ" проявляет интерес к Бернарду Силве

Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"СЭ"
Теги: ПСЖ Лига 1 Силва Манчестер Сити АПЛ Трансферы
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