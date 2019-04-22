СМИ: "ПСЖ" проявляет интерес к Бернарду Силве

Нападающий "Манчестер Сити" Бернарду Силва попал в сферу интересов "ПСЖ", сообщает испанское издание Don Balon.Сообщается, что руководство клуба так хочет подать сигнал Кильяну Мбаппе и Неймару, что команда будет усиливаться после очередной неудачи в Лиге чемпионов. Португалец в случае перехода сможет получить существенную прибавку в зарплате.Сообщается, что руководство клуба так хочет подать сигнал Кильяну Мбаппе и Неймару, что команда будет усиливаться после очередной неудачи в Лиге чемпионов. Португалец в случае перехода сможет получить существенную прибавку в зарплате.