Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 32 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Рома 33 55
6 Торино 33 53
7 Аталанта 32 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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"Ювентус" и "Интер" заинтересованы в услугах хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу трансферных интересов двух команд из чемпионата Италии.

По информации Mirror, в услугах игрока, который представляет Данию, заинтересованы "Ювентус" и "Интер".

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета следующего года, при этом неизвестно о переговорах о продлении соглашения. "Тоттенхэм" может продать Эриксена этим летом, чтобы выручить за него около €100 млн.

Сам же хавбек выразил желание перейти в мадридский "Реал", который также активно следит за игроком.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Интер Серия А Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 10:16
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