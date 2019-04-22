"Ювентус" и "Интер" заинтересованы в услугах хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу трансферных интересов двух команд из чемпионата Италии.По информации Mirror, в услугах игрока, который представляет Данию, заинтересованы "Ювентус" и "Интер".Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета следующего года, при этом неизвестно о переговорах о продлении соглашения. "Тоттенхэм" может продать Эриксена этим летом, чтобы выручить за него около €100 млн.Сам же хавбек выразил желание перейти в мадридский "Реал", который также активно следит за игроком.