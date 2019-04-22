Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 34 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Филиппе Коутиньо летом может перейти из "Барселоны" в "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно может перейти в "Челси", сообщает Calciomercato.

Контракт 26-летнего бразильца с каталонцами действует до 30 июня 2023 года. Руководство "Челси" видит в Коутиньо замену для нападающего Эдена Азара, который в летнее трансферное окно может уйти в "Реал".

В текущем сезоне хавбек провел 48 матчей за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
Теги: Коутиньо Челси Барселона АПЛ Ла Лига
Сегодня, 13:30
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