Филиппе Коутиньо летом может перейти из "Барселоны" в "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно может перейти в "Челси", сообщает Calciomercato.Контракт 26-летнего бразильца с каталонцами действует до 30 июня 2023 года. Руководство "Челси" видит в Коутиньо замену для нападающего Эдена Азара, который в летнее трансферное окно может уйти в "Реал".В текущем сезоне хавбек провел 48 матчей за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.