Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Кевин Де Брейне пропустит дерби с "МЮ"
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне пропустит перенесенный матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.
Игрок не сможет помочь команде из-за мышечного повреждения. Об этом проинформировал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
"Я не знаю, какая у него травма. Речь идет о мышечных проблемах, мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он нам помочь дальше, но завтра он не сыграет", — заявил специалист.
Дерби Манчестера состоится 24 апреля в 22.00 по московскому времени.
"Газета.ру"
Игрок не сможет помочь команде из-за мышечного повреждения. Об этом проинформировал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
"Я не знаю, какая у него травма. Речь идет о мышечных проблемах, мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он нам помочь дальше, но завтра он не сыграет", — заявил специалист.
Дерби Манчестера состоится 24 апреля в 22.00 по московскому времени.
"Газета.ру"
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