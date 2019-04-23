Кевин Де Брейне пропустит дерби с "МЮ"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне пропустит перенесенный матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.Игрок не сможет помочь команде из-за мышечного повреждения. Об этом проинформировал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола."Я не знаю, какая у него травма. Речь идет о мышечных проблемах, мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он нам помочь дальше, но завтра он не сыграет", — заявил специалист.Дерби Манчестера состоится 24 апреля в 22.00 по московскому времени.