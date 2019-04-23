Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Кевин Де Брейне пропустит дерби с "МЮ"

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне пропустит перенесенный матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

Игрок не сможет помочь команде из-за мышечного повреждения. Об этом проинформировал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Я не знаю, какая у него травма. Речь идет о мышечных проблемах, мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он нам помочь дальше, но завтра он не сыграет", — заявил специалист.

Дерби Манчестера состоится 24 апреля в 22.00 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Де Брёйне Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 18:42
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