Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео)

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в матче с "Уотфордом" забил гол на 7-й секунде матча.

Таким образом, он стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.

Ранее автором самого быстрого гола в АПЛ был экс-нападающий "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2008 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.

[media=https://twitter.com/ESMSPORTS3/status/1120761667279835139]
Теги: Саутгемптон АПЛ Уотфорд
Сегодня, 22:04
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#1  лад  USSR (Сегодня, 22:20)
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Болеет за:
ЦСКА
7-ая минута - это значительно быстрее 9-й секунды. Магия цифр.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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