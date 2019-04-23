Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео)

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в матче с "Уотфордом" забил гол на 7-й секунде матча.Таким образом, он стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.Ранее автором самого быстрого гола в АПЛ был экс-нападающий "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2008 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.[media=https://twitter.com/ESMSPORTS3/status/1120761667279835139]