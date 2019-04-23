Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео)
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в матче с "Уотфордом" забил гол на 7-й секунде матча.
Таким образом, он стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.
Ранее автором самого быстрого гола в АПЛ был экс-нападающий "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2008 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.
[media=https://twitter.com/ESMSPORTS3/status/1120761667279835139]
Таким образом, он стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.
Ранее автором самого быстрого гола в АПЛ был экс-нападающий "Тоттенхэма" Ледли Кинг, который в 2008 году забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.
[media=https://twitter.com/ESMSPORTS3/status/1120761667279835139]
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