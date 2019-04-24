"Арсенал" может расстаться с тремя основными игроками

"Арсенал" в летнее трансферное окно может расстаться с тремя основными игроками.По информации Daily Mail, английскую команду могут покинуть защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Генрих Мхитарян и Месут Озил.Причина, по которой "Арсенал" может расстаться с игроками, это высокие зарплаты.Также летом клуб могут покинуть Давид Оспина, Карл Дженкинсон и Калум Чемберс. Уже точно известно, что из "Арсенала" уйдут Аарон Рэмзи, который перейдет в "Ювентус" и Петр Чех. Голкипер завершит карьеру.