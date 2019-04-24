Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Арсенал" может расстаться с тремя основными игроками

"Арсенал" в летнее трансферное окно может расстаться с тремя основными игроками.

По информации Daily Mail, английскую команду могут покинуть защитник Шкодран Мустафи, полузащитник Генрих Мхитарян и Месут Озил.

Причина, по которой "Арсенал" может расстаться с игроками, это высокие зарплаты.

Также летом клуб могут покинуть Давид Оспина, Карл Дженкинсон и Калум Чемберс. Уже точно известно, что из "Арсенала" уйдут Аарон Рэмзи, который перейдет в "Ювентус" и Петр Чех. Голкипер завершит карьеру.

"Газета.ру2
Теги: Арсенал АПЛ
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