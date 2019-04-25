Профессиональная ассоциация футболистов призвала футболистов сообщать о расизме

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) призвала футболистов информировать о случаях проявления расизма, сообщает BBC.PFA просит присылать на почту подтверждения расистского поведения в адрес игроков.Ранее британские футболисты устроили акцию #Enough ("достаточно"), в рамках которой на сутки отказались от использования соцсетей из-за недостаточного регулирования расистских оскорблений со стороны пользователей.