Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
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Челси
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает официальный сайт PFA, в сборную попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, тогда как места в команде не нашлось нападающему "Челси" Эдену Азару и лидеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA выглядит следующим образом:

Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все – "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").

"Газета.ру"
Теги: Салах Азар АПЛ Челси Ливерпуль
Вчера, 23:59
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