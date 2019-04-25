Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила состав символической сборной нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).Как сообщает официальный сайт PFA, в сборную попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, тогда как места в команде не нашлось нападающему "Челси" Эдену Азару и лидеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA выглядит следующим образом:Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – "Ливерпуль"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все – "Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").