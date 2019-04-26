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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Юрген Клопп поделился мнением о символической сборной сезона АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о составе символической сборной чемпионата Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

Четыре его подопечных вошли в символическую сборную Английской премьер-лиги (АПЛ): Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон и Садио Мане.

"В эту сборную могли бы попасть еще четыре, пять, шесть или семь игроков "Ливерпуля". Наши футболисты проводят выдающийся сезон. Моя команда — команда сезона", — цитирует Клоппа BBC.
Теги: АПЛ Клопп Ливерпуль
Сегодня, 12:26
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