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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 35 89
2 Ливерпуль 35 88
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Уле-Гуннар Сульшер: гарантирую, что Погба останется в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал будущее Поля Погба.

"В футболе ничего нельзя гарантировать, но он останется здесь. Он настроен добиться успеха с "МЮ". Все дело в заданных им стандартах: когда он создает моменты, забивает голы, много работает, все говорят, что он мог бы работать еще больше. Он лидер в раздевалке и на поле.

Могу ли я гарантировать, что он останется? Да, могу, хотя в жизни и нельзя ничего гарантировать. Но насколько я знаю, он будет здесь", — цитирует Сульшера The Sun.
Теги: АПЛ Сульшер Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 16:02
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