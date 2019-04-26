Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|89
|2
|Ливерпуль
|35
|88
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Уле-Гуннар Сульшер: гарантирую, что Погба останется в "МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал будущее Поля Погба.
"В футболе ничего нельзя гарантировать, но он останется здесь. Он настроен добиться успеха с "МЮ". Все дело в заданных им стандартах: когда он создает моменты, забивает голы, много работает, все говорят, что он мог бы работать еще больше. Он лидер в раздевалке и на поле.
Могу ли я гарантировать, что он останется? Да, могу, хотя в жизни и нельзя ничего гарантировать. Но насколько я знаю, он будет здесь", — цитирует Сульшера The Sun.
"В футболе ничего нельзя гарантировать, но он останется здесь. Он настроен добиться успеха с "МЮ". Все дело в заданных им стандартах: когда он создает моменты, забивает голы, много работает, все говорят, что он мог бы работать еще больше. Он лидер в раздевалке и на поле.
Могу ли я гарантировать, что он останется? Да, могу, хотя в жизни и нельзя ничего гарантировать. Но насколько я знаю, он будет здесь", — цитирует Сульшера The Sun.
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