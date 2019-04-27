Юрген Клопп: мы уже сконцентрированы на следующей игре

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу со счетом 5:0 в 36-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Хаддерсфилд Таун".Специалист доволен тем, как его подопечные провели эту встречу."Мы довольны количеством набранных очков. Теперь наша команда сконцентрирована на следующей игре. Стараемся создавать проблемы каждому сопернику, усердно работая.Наша выдающаяся группа игроков преуспела в матче с "Хаддерсфилд Таун", который намного лучше, чем показывают его результаты. Соперник проводил правильные контратаки, так что нам нужно было проявить терпение. Мы забили замечательные голы", — цитирует Клоппа ВВС.