"Ливерпуль" выиграл 10 матчей подряд впервые с 2006-го года

"Ливерпуль" вчера разгромил "Хаддерсфилд" (5:0) в рамках 36-го тура АПЛ.Таким образом, команда победила в 10 матчах подряд во всех турнирах. Это произошло впервые за 13 лет.На данный момент "красные" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая "Манчестер Сити" на 1 очко.