Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон 36 50
9 Уотфорд 36 50
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Юрген Клопп прокомментировал информацию испанских СМИ о конфликте с Салахом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал опубликованную ранее информацию, согласно которой между ним и вингером Мохамедом Салахом возникло недопонимание.

"Я всегда говорю, что не нужно верить даже 3% того, что пишут в СМИ. У меня не было никакого конфликта с Мо, особенно после матча с "Челси", - цитирует Клоппа BBC.

Ранее в испанском издании AS появилась информация, что из-за конфликта с Клоппом Салах запросил у руководства "Ливерпуля" трансфер. Утверждалось, что клубу удалось убедить египтянина не принимать поспешных решений при гарантии, что на "Энфилде" не будут препятствовать его уходу, если до лета он не изменит решения. Агент футболиста Рами Аббас Исса позднее высмеял статью в AS.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ливерпуль Клопп Салах АПЛ
Сегодня, 08:26
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