Юрген Клопп прокомментировал информацию испанских СМИ о конфликте с Салахом

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:32
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (1)
Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео) (1)
Вчера, 23:53
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
Вчера, 23:28
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
Вчера, 23:04
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 22:25
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
Вчера, 21:29
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
"Севилья" в твиттере: эй, АПЛ, если никто из ваших команд не хочет занимать 4-е место, можете отдать его нам? (2)
Вчера, 21:22
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Николай Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола (3)
Вчера, 21:19
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (2)
Вчера, 21:03
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
"Рома" на своем поле разгромила "Кальяри"
Вчера, 20:54
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (9)
"Динамо" и "Ахмат" не забили голов (9)
Вчера, 20:29
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Маурисио Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с "Вест Хэмом"
Вчера, 20:19
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома (1)
Вчера, 19:21
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
"Вулверхэмптон" поднялся на седьмое место в АПЛ
Вчера, 19:18
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
"Атлетико" благодаря автоголу обыграл "Вальядолид"
Вчера, 19:08
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (2)
СМИ: "Спартак" вправе расстаться с Глушаковым за ползарплаты (2)
Вчера, 18:52
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (8)
Валерий Карпин: "Ростов" пять 500-процентных моментов не забил (8)
Вчера, 18:39
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Ещё повоюем. «Анжи» отобрал очки у «Ростова»
Вчера, 18:38
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
"Боруссия" дома проиграла "Шальке" (1)
Вчера, 18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (18)
Вчера, 18:01
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
"Динамо" – "Ахмат": стали известны стартовые состав
Вчера, 17:46
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Вчера, 17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (7)
Вчера, 17:21
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Вчера, 17:10
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Певица Юлианна Караулова назвала Джикию легендой футбола (12)
Вчера, 16:49
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
"Вест Хэм" добился гостевой победы над "Тоттенхэмом"
Вчера, 16:44
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел (3)
Вчера, 16:14
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
Вчера, 15:56
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
"Анжи" - "Ростов": команды огласили составы
Вчера, 15:43
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (5)
Агент Ташаева: уход Александра из "Спартака"? Впервые слышу (5)
Вчера, 15:01
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"
Юрген Клопп прокомментировал информацию испанских СМИ о конфликте с Салахом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал опубликованную ранее информацию, согласно которой между ним и вингером Мохамедом Салахом возникло недопонимание.
"Я всегда говорю, что не нужно верить даже 3% того, что пишут в СМИ. У меня не было никакого конфликта с Мо, особенно после матча с "Челси", - цитирует Клоппа BBC.
Ранее в испанском издании AS появилась информация, что из-за конфликта с Клоппом Салах запросил у руководства "Ливерпуля" трансфер. Утверждалось, что клубу удалось убедить египтянина не принимать поспешных решений при гарантии, что на "Энфилде" не будут препятствовать его уходу, если до лета он не изменит решения. Агент футболиста Рами Аббас Исса позднее высмеял статью в AS.
"Чемпионат.сом"
"Я всегда говорю, что не нужно верить даже 3% того, что пишут в СМИ. У меня не было никакого конфликта с Мо, особенно после матча с "Челси", - цитирует Клоппа BBC.
Ранее в испанском издании AS появилась информация, что из-за конфликта с Клоппом Салах запросил у руководства "Ливерпуля" трансфер. Утверждалось, что клубу удалось убедить египтянина не принимать поспешных решений при гарантии, что на "Энфилде" не будут препятствовать его уходу, если до лета он не изменит решения. Агент футболиста Рами Аббас Исса позднее высмеял статью в AS.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.