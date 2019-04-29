Рафаэль Бенитес: всё ещё жду ответа от "Ньюкасла" относительно моего контракта

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес сказал, что пока нет никаких новостей по поводу его соглашения с клубом, которое рассчитано до 30 июня."Каждый день на счету, поскольку хочется сделать всё возможное, чтобы начать работать. Посмотрим, что произойдёт. Утром я видел управляющего директора Ли Чарнли. Мы общаемся каждый день. Я спокоен. Этот вопрос зависит не от меня. Сейчас я просто жду.Всё предельно просто: у каждого свои идеи. Важно, что мы хотим делать в будущем. Это ключевой момент. Если у нас разные взгляды, нужно попытаться найти компромисс. Если это невозможно сделать, нужно поговорить и двигаться дальше", — цитирует Бенитеса Sky Sports.