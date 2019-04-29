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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Рафаэль Бенитес: всё ещё жду ответа от "Ньюкасла" относительно моего контракта

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес сказал, что пока нет никаких новостей по поводу его соглашения с клубом, которое рассчитано до 30 июня.

"Каждый день на счету, поскольку хочется сделать всё возможное, чтобы начать работать. Посмотрим, что произойдёт. Утром я видел управляющего директора Ли Чарнли. Мы общаемся каждый день. Я спокоен. Этот вопрос зависит не от меня. Сейчас я просто жду.

Всё предельно просто: у каждого свои идеи. Важно, что мы хотим делать в будущем. Это ключевой момент. Если у нас разные взгляды, нужно попытаться найти компромисс. Если это невозможно сделать, нужно поговорить и двигаться дальше", — цитирует Бенитеса Sky Sports.

"Чемпионат.сом"
Теги: Бенитес Ньюкасл АПЛ
Сегодня, 00:21
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