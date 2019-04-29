Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).В борьбе за приз Стерлинг опередил своего одноклубника Бернарду Силву (Португалия), защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда (Англия), полузащитника "Борнмута" Дэвида Брукса (Уэльс), нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда (Англия) и полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса (Англия).