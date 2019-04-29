Англия АПЛ 2018/19 
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Из-за красной карточки игрок выключил свет на стадионе

Футболист "Кидлтон Девелопмент" Джулиус Мурага выключил свет на всем стадионе во время матча любительских команд в Англии.

В игре против "Челтенэм Сараканс" на 73-й минуте футболист получил красную карточку и отправился за пределы поля, а через некоторое время на всем стадионе пропал свет. Из-за того, что матч проводился уже вечером, это вызвало серьезные затруднения.

Однако пауза не затянулась надолго, уже через пять минут встреча была продолжена.

Мурага взял вину на себя, заявив, что просто перепутал переключатели в раздевалке. Футболист посчитал, что включает душ и по ошибке отключил освещение.

"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 07:04
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