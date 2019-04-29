Из-за красной карточки игрок выключил свет на стадионе

Футболист "Кидлтон Девелопмент" Джулиус Мурага выключил свет на всем стадионе во время матча любительских команд в Англии.В игре против "Челтенэм Сараканс" на 73-й минуте футболист получил красную карточку и отправился за пределы поля, а через некоторое время на всем стадионе пропал свет. Из-за того, что матч проводился уже вечером, это вызвало серьезные затруднения.Однако пауза не затянулась надолго, уже через пять минут встреча была продолжена.Мурага взял вину на себя, заявив, что просто перепутал переключатели в раздевалке. Футболист посчитал, что включает душ и по ошибке отключил освещение.