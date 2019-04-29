Александр Зинченко: для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу над "Бернли" в матче 36-го тура АПЛ."В воскресенье нам было очень тяжело, но важнее всего, что мы заработали такие нужные три очка. Для меня это будет фантастический сезон, если мы выиграем титул", - сказал Зинченко.