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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Манчестер Юнайтед" готов выплатить 120 млн евро отступных за Яна Облака

Голкипер "Атлетико" Ян Облак может переехать в Англию.

По данным ESPN, о его трансфере задумался "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы летом готовы активировать опцию выкупа Облака в размере 120 миллионов евро. В клубе считают, что это вполне приемлемая цена.

Руководство клуба смущает игра вратаря Давида Де Хеа в этом сезоне, и в "МЮ" начали поиск его замены.
Теги: АПЛ Ла Лига Атлетико Манчестер Юнайтед Облак
Сегодня, 10:14
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